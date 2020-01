Juventus, Lippi: «Scudetto? Inter e Lazio non devono mollare»

L’intervento dell’ex CT dell’Italia e allenatore della Juventus Marcello Lippi sulla corsa allo Scudetto in Serie A: ecco le sue parole

Sogno scudetto ancora realizzabile per Lazio e Inter? La risposta di Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus, è chiarissima. Ecco le parole dell’ex CT azzurro, intervenuto nel corso del programma La Politica nel Pallone.

«Ieri contro il Napoli non c’è stato l’approccio mentale giusto alla partita. Forse per il fatto di aver visto Inter e Lazio pareggiare, magari hanno pensato che, visto il momento non brillantissimo della squadra di Gattuso, avrebbero risolto la partita grazie ai campioni. Campionato aperto? Il messaggio per le inseguitrici, che sono Inter e Lazio, è chiaro: non devono mollare, c’è ancora la possibilità di lottare per questo obiettivo così importante».