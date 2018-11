Paul Pogba è stato immortalato all’aeroporto con un trolley bianconero: segno di un suo prossimo ritorno alla Juventus?

Il Manchester United, agli ordini di José Mourinho, è partito dall’Inghilterra alla volta di Torino, dove mercoledì sera sarà di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri. La partita sarà decisiva per le sorti del Girone H e inevitabilmente sarà una gara speciale per Paul Pogba. Il centrocampista francese non ha dimenticato i suoi trascorsi con la Vecchia Signora e negli ultimi tempi si parla sempre con maggiore insistenza di un suo possibile ritorno in Italia.

A far sognare i tifosi della Juventus ci ha pensato lo stesso giocatore, immortalato all’aeroporto da uno scatto postato sul profilo Twitter ufficiale dei Red Devils prima della partenza per Torino con in mano un trolley dai colori bianconeri. Semplice casualità o un segno della sua volontà di riabbracciare la Juventus dopo 2 stagioni in Inghilterra?

Chissà, intanto c’è grande curiosità per vedere quale sarà la prestazione del campione del mondo, che torna per la prima volta da avversario all’Allianz Stadium che lo ha visto esplodere come calciatore di livello internazionale. Con la Juventus Paul ha giocato 178 gare e segnato 34 gol in tutte le competizioni. Ora, da avversario, proverà a rendere complicato il compito della squadra di Allegri, già vittoriosa ad Old Trafford. No, per lui Juventus-Manchester United non sarà una partita come tutte le altre.

