Infortunio Mandzukic: problema alla caviglia per l’attaccante della Juve

L’attaccante della Juventus Mandzukic ha lasciato il ritiro per un problema alla caviglia: non sarà nemmeno in panchina contro il Cagliari

L’attaccante della Juventus, Mario Mandzukic sembrava sulla via del recupero per la sfida contro il Cagliari di questa sera. E invece, nella giornata di oggi, Mandzukic ha accusato un ulteriore problema alla caviglia che l’ha costretto a saltare l’allenamento mattutino.

A questo punto, il calciatore non sarà nemmeno in panchina contro il Cagliari questa sera e sarà in dubbio per la sfida di ritorno di Champions contro il Manchester United. Nel corso della serata seguiranno ulteriori aggiornamenti.