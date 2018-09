Mandzukic ha pubblicato su Instagram una foto in cui porta sulle spalle Dybala e Cuadrado a conferma dell’allegria che regna nel gruppo bianconero

Mario Mandzukic nel corso del tempo è diventato imprescindibile per la Juventus e il gioco di Massimiliano Allegri. L’attaccante croato si è riciclato ottimamente come esterno alto anche se non disdegna qualche incursione in zona gol. Il centravanti ex Bayern Monaco è il collante tra il centrocampo e il reparto offensivo, oltre ad essere decisamente un uomo squadra. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, Mandzukic ha pubblicato una foto su Instagram in cui senza colpo ferire porta sulle spalle Paulo Dybala e Juan Cudrado durante una pausa dall’allenamento, dando così sfoggio non solo della sua prestanza fisica ma anche dell’attaccamento ai compagni bianconeri. L’argentino invece sembra piuttosto divertito nonostante le numerose voci che lo ritengono scontento dei pochi minuti giocati fin ad ora in stagione.

«Oggi due compagni? Quale sarà la prossima sfida? #finoallafine #forzajuve #challenge #together #teamwork #stepbystep #neverstop #juvespirit #mm17», è il messaggio che accompagna lo scatto di Mandzukic.