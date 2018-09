La Juventus ha pubblicato alcune foto e video durante gli allenamenti di oggi in cui si vede uno spensierato Dybala che non appare scontento, come vociferato in questi giorni

Lo scarso utilizzo in questa prima parte di stagione di Paulo Dybala da parte di Massimiliano Allegri non ha di certo fatto sorridere i tifosi bianconeri. Tenere in panchina un fuoriclasse come l’argentino per molti è parso un sacrilegio, ma la filosofia Juve-Allegri è questa, da anni: chi non è in forma non gioca, non importa il tuo valore e il nome che porti dietro la maglia. I 190 minuti di campo, rispetto ai 450 giocati complessivamente dal club, Champions League compresa, sembrano sicuramente pochi e hanno fatto incrementare le voci su un possibile addio della Joya, addirittura a gennaio.

Alcuni rumors indicavano anche un certo malumore da parte del numero 10 bianconero che, però, oggi si è allenato con la squadra sorridendo e scherzando con i propri compagni. Sul profilo della Juventus è apparso un piccolo video che ritrae Mandzukic caricarsi sulle spalle Cuadrado e Dybala dopo aver perso una scommessa. L’attaccante argentino è stato immortalato in altre foto sempre apparse sui canali social della Juventus, mentre in allenamento sorride ed esulta: sembrerebbero allontanarsi le voci su un suo possibile malumore con il club e l’allenatore.