Juventus, Matuidi è una certezza: ora il francese può rinnovare

Juventus, Matuidi adesso è una certezza. Si profila il rinnovo contrattuale per il francese: possibile accordo fino al 2022

Da esubero a certezza. È il percorso compiuto in pochi mesi da Blaise Matuidi. In estate vicinissimo alla partenza, adesso è indispensabile nei meccanismi di Maurizio Sarri a tal punto che si profila il rinnovo per il giocatore della Juventus.

Lo fa sapere il Corriere dello Sport, che sottolinea come il club bianconero starebbe pensando di rinnovare per un’altra stagione l’attuale accordo, in scadenza nel 2021.