Juventus, McKennie lavora in gruppo: novità verso Firenze?

McKennie si allena in gruppo: possibili novità per l’americano verso la trasferta di Firenze? Le ultime da casa Juventus

Weston McKennie ha svolto l’intero allenamento con il gruppo. A renderlo noto è la Juve tramite il proprio sito ufficiale. Buona notizia, quindi, per il centrocampista americano che era out da 3 mesi per l’infortunio al piede patito dopo l’andata degli ottavi di Champions League col Villarreal.

Con ogni probabilità, quindi, il texano della Juve sarà convocato per la trasferta al Franchi di sabato contro la Fiorentina.