Juventus, McKennie: «Le parole di Allegri contano molto per me»

Weston McKennie ha concesso un’intervista ai microfoni di Goal. Le parole del centrocampista della Juventus.

ESTATE – «Ho sfruttato la pausa per rilassarmi e lasciare che la mia testa si liberasse un po’. Il mio obiettivo era tornare qui ed essere in forma, mi sono allenato molto e la maggior parte delle persone non mi ha riconosciuto. E’ un buon segno».

PRECAMPIONATO – «Nel calcio ti adatti e abitui alle cose molto rapidamente. Ovviamente in Italia questo precampionato è ‘anomalo’. Ci alleniamo due volte al giorno, arriviamo alle 8:30 di mattina e ce ne andiamo alle 8:30 di sera. E’ una di quelle cose in cui alla fine esclami ‘oh, Dio!’. Dopo un mese di assenza è bello rincontrare i compagni e toccare di nuovo il pallone» .

FUTURO ALLA JUVE – «Le parole di Allegri sono state molto importanti per me. Per un atleta conta parecchio trovarsi in un luogo dove ci si sente desiderato, dove hanno bisogno di te. Su un mio ipotetico trasferimento ne ho sentite di tutti i colori, al punto che è difficile ignorare del tutto certe voci. Io e il mio agente, comunque, siamo in stretto contatto e quindi sarei il primo a sapere se qualcosa è vero oppure no» .

