Juventus, migliora l’ex capitano Furino: le sue condizioni

Furino, migliorano le condizioni dell’ex capitano della Juve: ha recuperato l’uso del braccio destro. La situazione

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, migliorano le condizioni di Giuseppe Furino, ricoverato dalla scorsa settimana all’ospedale Santa Croce di Moncalieri per emorragia cerebrale. L’ex giocatore della Juve risponde bene alle cure farmacologiche e potrebbe essere presto trasferito in una struttura di riabilitazione per iniziare il recupero.

Nelle ultime ore, inoltre, ha recuperato l’uso del braccio destro, ma non ancora quello della parola, spostandosi poi dal letto alla carrozzina. Anche la polmonite è superata, ma non può dirsi ancora del tutto fuori pericolo.