Juventus, Morata saluta ma non è finita: i bianconeri hanno un’idea

Calciomercato Juventus: Morata è tornato all’Atletico Madrid, non riscattato dai bianconeri. Ma l’avventura a Torino potrebbe non essere finita

Ieri è scaduto il termine ultimo per la Juventus di esercitare il diritto di riscatto per Morata ai 35 milioni di euro pattuiti con l’Atletico Madrid. Niente di nuovo né tantomeno sorprendente, visto quello raccontato nelle ultime settimane.

Tuttavia, come confermato questa mattina dal Corriere dello Sport, potrebbe non essere finita qui per Morata. La Juve attende di vedere come si svilupperanno le prossime settimane e, se si dovessero riproporsi condizioni favorevoli, potrebbe tornare all’attacco.

