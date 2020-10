Juventus-Napoli, Castellacci: «Assurdo, hanno tutti ragione»

Il professor Enrico Castellacci ha parlato ancora di Juventus-Napoli: ecco le sue parole sulla gara ancora sotto giudizio

Enrico Castellacci, presidente dei medici sportivi italiani, ha parlato di Juventus-Napoli a TMW Radio.

«Come si fa a seguire un protocollo quando all’interno dello stesso c’è una deroga del genere? Da una parte ha ragione la Juventus a seguire il protocollo, così come il Napoli dall’altra a dire che ha fatto tutto la Asl. Paradosso: il protocollo è stato approvato dal Cts, che ha anche poi confermato l’autorità delle aziende sanitarie locali. Possibile che non ci sia uniformità di giudizio e procedimento? Non dico che serve essere come la Cina, perché qui c’è un sistema anche politico che permette tutto ciò, ma un minimo di chiarezza ci vuole».