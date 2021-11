Juventus, Nedved: «Allegri sta sistemando la squadra, e ci sta riuscendo»

Il vicepresidente della Juventus Nedved ha parlato prima della partita contro la Lazio

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della partita in casa della Lazio.

BILANCIO – «I bilanci si fanno alla fine. Abbiamo perso qualche punto, anche per la partenza di Ronaldo all’ultimo. La squadra era scossa, era abituata a giocare con uno dei calciatori più forti al mondo. Faceva 30 gol. Ora Allegri sta risistemando la squadra, ci sta riuscendo molto bene».

OBIETTIVI – «Allegri avrà tutto il tempo perché ha un contratto molto lungo. Sta provando a girare i moduli e i giocatori per trovare la soluzione giusta. Non c’è solo l’obiettivo Champions, dobbiamo recuperare punti in campionato. Poi ci sono Coppa Italia e Supercoppa che l’anno scorso abbiamo vinto facendo bene».

