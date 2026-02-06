Juventus Next Gen, Claudio Chiellini: «Abbiamo provato a prendere Haaland e i fratelli Bellingham in passato. Dopo essere passato al Sassuolo Pedro Felipe…»

Juventus Next Gen, Claudio Chiellini è intervenuto così al workshop “Il Rapporto col Calciatore” organizzato da Piace Formazione. Le parole

(inviato al J Hotel) – Durante il workshop “Il Rapporto col Calciatore” organizzato da Piace Formazione, l’Head of Next Gen Area Claudio Chiellini ha parlato così.

RAPPORTO GIORNALIERO CON GIOCATORI E ALLENATORE – «Con l’allenatore è un rapporto di confronto. Ho il piacere di lavorare con Brambilla da anni: è un rapporto di stima. Ho imparato a conoscere lui e lui me. So i calciatori che van bene per il suo calcio, c’è un rapporto quotidiano con lo staff. Ci sono 20 persone, ognuno col suo ruolo, importanti. Ognuno può mettere qualcosa per il successo della squadra. Noi alla Next Gen abbiamo giocatori giovani, devi avere più pazienza, spiegargli anche i metodi di allenamento. Poi la pazienza viene ripagata. Ho avuto un bellissimo messaggio l’altro giorno da Pedro Felipe che è passato al Sassuolo: alla Juve lo abbiamo aiutato nel quotidiano, quando si è rotto il crociato, quando ha avuto momenti difficili. Questo ce lo ha riconosciuto perché ha mandato messaggi bellissimi a me, al mister, al team manager».

GIOCATORI CHE NON HA PRESO – «Trattative in un calciomercato possono essercene 20 ma ne chiudi poi 2/3…Ci sono tanti calciatori che non sono venuti: Haaland è venuto a Vinovo, abbiamo provato a prenderlo, è venuto qui con il padre. Sono venuti i fratelli Bellingham, che non siamo poi riusciti a prendere».

CALCIATORI A CUI E’ PIU’ LEGATO – «Ho una relazione speciale con Spinazzola. Lui giocava nel Siena, negli Allievi, come agente l’ho preso e poi è venuto alla Juventus. Ha fatto un percorso ed è andato in prestito in 8/9 squadre. Lo abbiamo cresciuto, aspettato, poi è tornato alla Juve. A lui sono legato. Poi c’è Idrissa Touré anche, che ho preso alla Juve ma anche al Pisa».

