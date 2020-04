Juventus, novità sui prestiti: il piano per il futuro

La Juventus rivede il piano prestiti in vista del futuro: l”obiettivo del club bianconero è di scendere a quota dieci

La Juventus dovrà risolvere il nodo prestiti nel corso della prossima finestra di calciomercato. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i calciatori bianconeri in giro per l’Italia sono attualmente 26.

Il progetto prevede un abbassamento a dieci, sfruttando al massimo la formazione Under 23 che milita in Serie C. In prestito andranno quei giovani destinati a un futuro alla Juve, gli altri invece verranno ceduti con una percentuale sulla rivendita o un diritto di prelazione.