Juventus, out de Ligt: nuovo infortunio per il difensore

Infortunio De Ligt: le condizioni del difensore della Juventus che non fa parte della lista dei convocati per la Roma

La Juventus dovrà fare a meno di Matthijs de Ligt per la partita contro la Roma.

Secondo quanto riferito da Sky Sport il difensore olandese è stato escluso dalla lista dei convocati di Allegri a causa di un lieve affaticamento all’adduttore. De Ligt, che con la maglia dell’Olanda non era sceso in campo, è in dubbio anche per la trasferta di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo.