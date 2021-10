Convocati Juventus per la Roma: c’è Morata, assenti due big

Convocati Juventus per la Roma: Allegri ritrova Morata dopo l’infortunio, out Dybala e un altro big

La Juventus ha reso nota la lista dei convocati per la partita di questa sera contro la Roma all’Allianz Stadium. Allegri ritrova Morata dopo l’infortunio, regolarmente presenti anche i giocatori sudamericani. Assenti Dybala per infortunio, Rabiot per la positività al Covid e de Ligt che, a quanto riporta Sky Sport, soffre di un lieve affaticamento all’adduttore.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

ATTACCANTI: Morata, Kaio Jorge, Kean.