La Juventus pensa al ritorno di Luca Pellegrini. Lo stop al prestito al Genoa permetterebbe la cessione di Gianluca Frabotta al Cagliari

La Juventus potrebbe richiamare Luca Pellegrini dal prestito al Genoa per poter cedere Gianluca Frabotta al Cagliari.

Come riportato da Sky Sport, è questa l’ultima idea della società bianconera per sistemare la fascia in vista della seconda parte di stagione.