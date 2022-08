Juventus, Perin: «Stiamo ricostruendo, ma puntiamo allo scudetto»

Il portiere della Juventus Perin punta con convinzione allo scudetto in questa stagione

Il portiere della Juventus Mattia Perin, in una intervista a DAZN, ha fatto il punto sugli obiettivi in questa stagione.

SCUDETTO – «Anche la Juventus punta allo scudetto. Qui bisogna vincere. Sappiamo che stiamo ricostruendo, ma quest’anno possiamo dimostrare di aver capito cosa abbiamo sbagliato negli anni passati. Non si può escludere nessuna big. Il Napoli ha perso dei leader ma ha acquistato degli ottimi giocatori, il Milan è campione d’Italia. L’Inter è la più attrezzata. La Roma ha fatto un mercato incredibile e i giocatori della Lazio avranno automatizzato alcuni meccanismi importanti di Sarri».

SECONDO PORTIERE – «Può sembrare una scelta di comodo, ma vista nel profondo è una scelta dettata dall’ambizione. Avrei potuto finire la carriera con 400-500 presenze in Serie A, ma senza aver mai giocato partite che pesano o lottato per vincere trofei: probabilmente non ci sarebbero stati rimorsi, ma mi sarei chiesto perché non ci avessi provato seriamente. Grazie alla scelta che ho fatto, invece, nella scorsa stagione ho giocato due finali, anche se le abbiamo perse. E ho giocato in Champions. Preferisco farmi trovare pronto in un club come la Juventus, piuttosto che fare 35 partite in A ma non lottare per niente».

