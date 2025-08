Juventus, il piano per Koopmeiners: ecco come giocherà. Le mosse di Tudor per rivitalizzare l’olandese dopo un anno deludente

Un anno dopo, tutto da rifare. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’agosto di Teun Koopmeiners non è un mese di vacanza, ma il “mese del rilancio“. A dodici mesi dal suo travagliato e costosissimo trasferimento dall’Atalanta, arrivato al termine di un’estate di «interminabili schermaglie» con il club bergamasco, il centrocampista olandese della Juventus si trova di fronte a un bivio cruciale: dimostrare di valere i 51 milioni di euro investiti su di lui o finire nell’elenco dei rimpianti. Dopo una prima stagione a dir poco deludente, il numero 8 bianconero è chiamato a rimettersi addosso “l’armatura da RoboKoop”, con la piena fiducia del suo allenatore, Igor Tudor, che lo considera un «tesoro da recuperare».

La prima annata dell’olandese a Torino, come sottolinea la Gazzetta, è stata «infausta, tra infortuni, cambi di ruolo (oltre che di allenatore) e difficoltà varie a integrarsi nel nuovo mondo in bianco e nero». Una tempesta perfetta, iniziata con una preparazione estiva “a singhiozzo” e proseguita con una condizione atletica mai ottimale, che ne ha limitato il rendimento. Il risultato è che molti tifosi ora si chiedono se quei «51 milioni (più bonus) non siano stati male investiti». Ma la società e, soprattutto, il tecnico croato non hanno perso la fiducia e hanno studiato un piano preciso per recuperarlo.

Tudor ha disegnato per lui “due abiti diversi”, valorizzandone la grande duttilità tattica. Koopmeiners si sta sdoppiando tra il ruolo di mediano a tutto campo, la sua posizione naturale dove può sfruttare visione di gioco e abilità difensiva, e quello di trequartista atipico, più vicino alla porta, per garantire equilibrio e sfruttare il suo potente sinistro. Dal canto suo, il giocatore ha risposto con grande professionalità, presentandosi al ritiro in forma smagliante. La “missione bianconera”, come la definisce il quotidiano, è chiara: recuperarlo a qualsiasi costo per dimostrare che l’investimento non è stato vano e trasformare un punto interrogativo nel vero leader del centrocampo.