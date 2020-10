Andrea Pirlo, nella conferenza stampa post Juventus-Verona, ha parlato così della sfida col Barcellona di Champions League – VIDEO

Nella conferenza stampa post Juventus-Verona, Andrea Pirlo ha parlato così della prossima sfida dei bianconeri in Champions League contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni.

«Non mi preoccupa, sono due partite diverse. Il Verona gioca in maniera diversa rispetto al Barcellona, contro squadre che giocano in questo modo devi preparare un tipo di partita. Non mi è piaciuto che siamo stati troppo rinunciatari nel primo tempo».