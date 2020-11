Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia della gara contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus sulla gara di domani

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Juventus TV alla vigilia della gara con il Cagliari. Le sue parole.

JUVE-CAGLIARI – «Sarà una gara fondamentale per noi, perché veniamo da un’inattività per le Nazionali e ci serve per il nostro percorso di crescita. Ora deve iniziare il nostro campionato, il periodo di adattamento è finito. Già da domani voglio vedere uno spirito combattivo per raggiungere i risultati».

COSA VUOLE VEDERE – «Una squadra che vuole raggiungere il risultato in qualsiasi modo. La fame di vincere le partite dal primo al 90′, senza tralasciare ogni minimo dettaglio».

