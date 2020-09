Juventus, Pirlo vuole equilibrio per sistemare la difesa

Uno degli obiettivi primari di Andrea Pirlo sarà quello di sistemare la difesa

Con Maurizio Sarri in panchina, la Juventus ha subito la scorsa stagione ben 43 reti: rendimento peggiore in campionato da quando sulla panchina bianconera sedeva Del Neri. Ora con Andrea Pirlo bisognerà sistemare questa falla e il neo allenatore bianconero sta già studiando una soluzione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, quello di «chiudere il bunker» è uno degli obiettivi principali del tecnico juventino. E dovrà farlo trovando un equilibrio anche con l’attacco che, con l’ipotetico arrivo di Suarez, potrebbe ritrovarsi con in campo Cristiano Ronaldo e Dybala; oltre che l’uruguaiano. Ci sarà quindi un problema di sostenibilità e Pirlo dovrà lavorare per risolverlo.