Juventus, pronta offerta del Newcastle per Rugani. Gli aggiornamenti

La Juventus valuterà il futuro di Rugani, corteggiato da numerosi club del panorama calcistico europeo. Dopo Rennes e Valencia, anche il Newcastle è sulle tracce del difensore bianconero.

Nelle prossime ore il club inglese potrebbe formalizzare un’offerta sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto per Rugani, ormai ai margini del progetto tecnico di Andrea Pirlo.

Non solo #Rennes e #Valencia: nelle prossime ore il #Newcastle potrebbe formalizzare una (importante) richiesta alla #Juventus per Daniele #Rugani, sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. Prossime 24/36 ore decisive per l'eventuale trasferimento. #calciomercato

— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) September 30, 2020