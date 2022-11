Juventus, Arrivabene: «Infortuni? Stiamo prendendo in considerazione seriamente la cosa»

Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, ha parlato a Sky prima della partita contro il Psg in Champions League

INFORTUNI – «Credo che il centro sportivo sia molto ben attrezzato, che ha tutto il necessario per allenarsi in modo adeguato. Stiamo prendendo in considerazione seriamente la cosa. Poco tempo fa abbiamo aggiunto un head of performance così che con le sue analisi si capisca il problema, per poi trovare la soluzione».

TOURNEE USA – «Non penso c’entri qualcosa. Tutte le squadre di un certo livello fanno tournée estive. Il Barcellona a fine campionato è andato in Australia, questo ha poco a che fare con la preparazione. Non sono un esperto ma non credo sia questo il motivo».

