Juventus, Nedved: «Dopo la sosta per i Mondiali faremo valutazioni su tutte le cose»

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity prima della sfida contro il Psg. Le sue dichiarazioni:

VALUTAZIONI DOPO LA PAUSA MONDIALI – «Su tutte le cose. In Champions abbiamo perso quattro partite su cinque ed è giusto essere usciti. In campionato siamo in ritardo, anche se abbiamo qualche punto in più rispetto all’anno scorso. Faremo delle valutazioni e cercheremo di ripartire diversamente. Non parlo di allenatore, ma in generale: società, allenatore e giocatori. Qualcosina abbiamo sbagliato».

LA SOSTA – «Quando c’erano delle partite sotto ritmo o più lente siamo riusciti a gestirle. Credo ci sia mancata intensità per lungo tempo, almeno 60 o 70 minuti. Non siamo riusciti ad averla ma ci possono essere tanti motivi. Quando rientreranno tutti avremo la rosa come l’abbiamo costruita. Ci sarà un giusto mix tra giocatori maturi e giovani, che stasera giocheranno. Vogliamo dare loro spazio anche quando rientreranno i giocatori più maturi».

