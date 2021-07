Juventus, Ramsey ha comunicato la sua volontà: la decisione del gallese

Aaron Ramsey ha comunicato alla Juventus la sua volontà per il futuro: la decisione

Aaron Ramsey non rientra nei piani di Allegri, che ha in mente un centrocampo più dinamico e vorrebbe Locatelli per rinforzare la mediana della Juventus, ma al momento non sono arrivate offerte e il giocatore ha fatto sapere di voler restare.

Se sarà ancora bianconero, Allegri troverà di sicuro il mondo di sfruttare il suo potenziale anche in zona gol, ipotizza questa mattina La Gazzetta dello Sport.