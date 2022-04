Juventus, Renan Lodi il preferito sulla sinistra: può arrivare solo in un caso

Calciomercato Juventus: per la fascia sinistra, il preferito dei bianconero sarebbe Renan Lodi. Il brasiliano può arrivare solo in un caso

La Juve punta forte su Renan Lodi per il prossimo anno. I bianconeri avrebbero scelto l’esterno dell’Atletico Madrid, 24 anni, per rinforzare la propria fascia sinistra, oggetto di numerose critiche nelle ultime stagioni.

Come riporta Tuttosport, però, una spesa di 40 milioni di euro o giù di lì (cifre richieste dagli spagnoli) potrebbe essere fatta solo in caso di addio di Alex Sandro. Il numero 12, infatti, percepisce un ingaggio molto importante per le casse di Madama, che spera di darci un taglio per poi passare ai già meno pesanti 4,5 milioni di Lodi.

