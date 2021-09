Juventus, retroscena post Milan: toni accesi nello spogliatoio

Al termine della partita contro il Milan, nello spogliatoio della Juventus ci sarebbe stato uno sfogo di Massimiliano Allegri: il motivo

I quotidiani oggi in edicola raccontano di un acceso post-partita nello spogliatoio dell’Allianz Stadium dopo Juve Milan. Secondo Tuttosport, Massimiliano Allegri si è presentato in ritardo in sala interviste dopo aver avuto un breve sfogo nello spogliatoio, anche per cercare di riportare alla calma i giocatori più arrabbiati.

Secondo il Corriere dello Sport, invece, Allegri avrebbe lasciato da parte la sua proverbiale calma, usando toni molto accesi per esprimere tutto il proprio disappunto.

