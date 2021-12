Juventus, rinnovo a vita per Bernardeschi: a gennaio al via le trattative

Federico Bernardeschi è pronto a legarsi a vita alla Juventus. A gennaio cominceranno le trattative per il rinnovo di contratto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Federico Bernardeschi è tornato ad essere un punto di riferimento per la Juve. Sembrava impensabile parlare di rinnovo dopo le ultime annate deludenti, invece la realtà ora è ben diversa. Ci sono le basi per una firma e una riconferma.

All’inizio del nuovo anno partiranno i colloqui tra il suo agente, Federico Pastorello, e la dirigenza per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2022. Bernardeschi punta ad un quadriennale, per legarsi così alla Juventus a vita.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24