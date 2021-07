Juventus, rinnovo Chiellini: le ultime sul difensore

La Juventus e Giorgio Chiellini continuano a lavorare per il rinnovo di contratto. Le ultime sulla trattativa tra le parti

Ieri Andrea Agnelli ha tolto ogni dubbio sulla permanenza di Giorgio Chiellini alla Juventus. Ma sino a quando il capitano sarà bianconero Secondo Gazzetta c’è un incontro fissato tra il presidente e il difensore: si vedranno lunedì mattina, giorno in cui il capitano comincerà ad allenarsi. Il prolungamento è decisamente atteso e deve superare solo un paio di ostacoli: l’entità del rinnovo e soprattutto la durata.

Chiellini dopo Euro 2020 ha detto di aver allungato lo sguardo fino al Mondiale di dicembre 2022, per cui dovrebbe legarsi alla Juve per due stagioni. Il club gli farà un biennale, nonostante i problemi fisici? Oppure, più ragionevolmente, Chiellini accetterà di legarsi per un anno e idue concorderanno di riconsiderare tutto a sei mesi dal Qatar? Queste le ultime risposte prima della firma.