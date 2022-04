Juventus, rinnovo Cuadrado: è giallo. Scatta la clausola, ma il club ha altri piani

Giallo in casa Juventus sul rinnovo di Cuadrado. La clausola è scattata, ma il club bianconero avrebbe altri piani

Rischia di diventare un vero e proprio giallo il rinnovo di Juan Cuadrado con la Juventus. Con la gara di sabato, la quarantesima stagionale del colombiano, è scattato il rinnovo automatico del suo contratto fino al 2023.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la Juve e Cuadrado continueranno a parlarsi: il club gli offre un biennale (magari con opzione per il terzo anno) a una cifra inferiore. E Juan, in uno scenario di questo tipo, inizia a guardarsi intorno.

