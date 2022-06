Juventus, rinnovo De Ligt bloccato: due inglesi ci pensano

Resta bloccato il rinnovo di De Ligt con la Juventus e così due club inglesi potrebbero approfittarne

Grana Matthijs de Ligt in casa Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo dell’olandese ha subito un rallentamento dovuto a due fattori: la volontà del club di abbassare l’ingaggio del difensore e quella dello stesso di abbassare a sua volta la clausola rescissoria.

Affare che procede a rilento, mentre Chelsea e Manchester United osservano con interesse. I londinesi sono in cerca del sostituto di Rudiger, mentre i Red Devils potrebbero affondare il colpo sotto consiglio di Ten Hag, mentore del difensore.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24