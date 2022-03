Juventus, rinnovo Dybala: giovedì l’incontro tra le parti, cosa filtra dalla Continassa

Giovedì la Juventus e l’entourage di Dybala si incontreranno per discutere nuovamente del rinnovo di contratto

Sono giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala. La dirigenza dovrebbe incontrare l’agente dell’argentino, Jorge Antun, nella giornata di giovedì per il primo degli incontri per definire il futuro della Joya.

Le parti sarebbero arrivate ad un punto di svolta. Dybala, dal canto suo, avrebbe ormai capito che non tira aria di aumento di stipendio: la Juventus, fa sapere Tuttosport, non è ostile nei confronti del giocatore, ma avrà un approccio differente rispetto allo scorso settembre.

