Juventus, si va verso il rinnovo di Pjanic, Marotta: «Rimane a Torino»

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic sembra destinato a rimanere a Torino; si valuta il rinnovo del contratto con ritocco dell’ingaggio

Il calciomercato della Juventus non sembra essere finito, con continue voci che si susseguono su possibili trattative in cui è coinvolta la dirigenza bianconera. Tra queste, negli ultimi giorni, è spuntata quella riguardante il centrocampista Miralem Pjanic, seguito dal Real Madrid e da alcune società di Premier League. Chiuso il calciomercato inglese, l’unica ipotesi rimasta aperta sarebbe quella per il club spagnolo disposto a mettere sul piatto della Vecchia Signora ben 80 milioni di euro per il bosniaco, offerta considerata troppo bassa dalla Juventus che valuta il centrocampista non meno di 100 milioni. Inoltre, i bianconeri non vorrebbero privarsi delle prestazioni di Pjanic, molto utile sia nella manovra offensiva che nelle coperture difensive. Per il tecnico Massimiliano Allegri, difatti, il giocatore ex Roma rappresenta una pedina fondamentale, difficilmente sostituibile.

Per queste ragioni, sembra che i vertici della società piemontese stiano preparando un rinnovo del contratto per Pjanic con un cospicuo ritocco dell’ingaggio. La Juventus sembra disposta ad offrire al giocatore bosniaco un prolungamento sino al 2023 con uno stipendio che oscilla tra i 6,5 e i 7 milioni di euro netti a stagione, 2,5 in più rispetto a quelli percepiti attualmente. A confermare la permanenza del giocatore, classe 1990, ci sono anche le parole del direttore sportivo bianconero Beppe Marotta. Il dirigente, ai microfoni di Rai Sport, ha affermato che Pjanic e Alex Sandro rimarranno a Torino.