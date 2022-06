Juventus, riscatto Morata: l’idea dell’Atletico piace. La situazione

Calciomercato Juventus: i bianconeri lavorano al riscatto di Morata e l’ultima idea dell’Atletico Madrid sarebbe gradita alla Vecchia Signora

La Juventus vuole trattenere Alvaro Morata. Lo spagnolo, ripresosi nella seconda metà della scorsa stagione dopo un avvio difficile, è obiettivo primario dei bianconeri che vogliono trattenerlo a tutti i costi a Torino.

Tuttosport fa il punto sul suo riscatto. L’Atletico non ha alcuna intenzione di trattenerlo e sarebbe disposto ad un nuovo prestito, idea che tanto piace in casa bianconera, dove si vogliono ridurre i costi per questo affare. Prima, però, Morata dovrebbe rinnovare il contratto con scadenza 2023 con i Colchoneros.

