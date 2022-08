Juventus Roma, Mourinho cambia Dybala: l’Allianz applaude la Joya

Paulo Dybala e il suo ritorno all’Allianz Stadium, dalle lacrime dell’addio fino agli applausi del suo ritorno

Una partita diversa da tutte le altre quella tra Juventus e Roma per Paulo Dybala. La Joya è tornata allo Stadium dopo le lacrime dell’addio di un paio di mesi fa. La sua accoglienza da parte dei tifosi è stata da applausi, quelli che si riservano ai grandi campioni che hanno lasciato un segno indelebile.

L’argentino ha lasciato un segno anche questa sera con l’assist per il gol di Abraham, prima della sostituzione. Cambio per Dybala seguito dagli applausi ancora una volta dei suoi ex tifosi.