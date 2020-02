Juventus: Ronaldo crea lo spazio per gli inserimenti di Rabiot

Rabiot è uno dei giocatori della Juventus più in crescita. Sta emergendo soprattutto dal punto di vista atletico

In queste ultime settimane, Rabiot è in netta crescita. Sta in particolar modo emergendo il suo strapotere fisico, che forse in molti avevano sottovalutato (si aveva l’idea di un giocatore più di equilibrio). Le sue conduzioni, i suoi break e i suoi inserimenti sono l’aspetto tecnico che più di tutti si fanno notare, e il 433 valorizza queste sue qualità.

Si sta vedendo un’ottima intesa con Cristiano Ronaldo, come nella slide sopra: il portoghese parte largo, da una posizione defilata; il francese si inserisce e si butta dentro nello spazio creatosi. La Juventus dovrà essere brava a creare queste situazioni tattiche per Rabiot, favorendo i suoi inserimenti senza palla.