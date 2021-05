La dolorosa sconfitta contro il Milan viene smaltita con una “gita fuori porta” da Cristiano Ronaldo. Oggi il portoghese ha fatto visita a Maranello alla sede della Ferrari con Elkann e Agnelli.

Sui social della Ferrari, CR7 posa con Leclerc e Sainz. Uno scatto che ha fatto impazzire il web.

Can you calculate this? 🤔🤩

C² + CR7 ⏩ C💯#essereFerrari🔴 @Charles_Leclerc @Cristiano @Carlossainz55 pic.twitter.com/Qmc1fyi8Um

