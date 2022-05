Juventus, Rubinho: «Allegri resta un vincente, giusto ripartire da lui»

Rubinho, ex portiere della Juventus, ha analizzato la stagione dei bianconeri e il ritorno in panchina di Allegri: le dichiarazioni

Ai microfoni di Juventusnews24, Rubinho ha parlato così di Massimiliano Allegri.

LE PAROLE – «Chiaro. Lui è un allenatore vincente, dovunque è andato lo ha dimostrato. E’ un tecnico più che esperto che sa quello che fa e la figura giusta per guidare la Juve nei prossimi anni. La squadra, prima del suo ritorno, ha avuto a che fare con due allenatori e mentalità diverse, i giocatori sono entrati inevitabilmente in confusione con questi modi di giocare. Poi è arrivato un mister che sa quello che vuole e di cui ha bisogno, ma che per prima cosa ha dovuto riadattare i giocatori, facendoli tornare a pensare nel vecchio modo. Max ha pagato questo, ma è la figura giusta da cui ripartire per i prossimi anni».

