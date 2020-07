Juventus, Sarri: «Blackout senza motivo. Testa alla prossima»

Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta subita in rimonta contro la Juventus: le parole dell’allenatore della Juventus

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta incassata a San Siro contro il Milan.

LA GARA – «Oggi abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale, eravamo in pieno controllo della partita. Un blackout su cui non bisogna pensare perchè tra un paio di giorni abbiamo un’altra partita. E’ succcesso anche ad altre squadre in questo periodo, bisogna predere il meglio dalla prestazione. Non è il caso di farci tanti processi addosso e pensare subito alla prossima».

MOTIVAZIONI – «Abbiamo fatto delle partite brutte e le abbiamo perse, ma stasera abbiamo fatto bene. Questi momenti sono successi in passato ma adesso più del solito perchè è un momento difficile e particolare. Stare a farsi dei processi addosso ci potrebbe far perdere quello che abbiamo fatto negli ultimi tempi, ognuno poi tira fuori una motivazione diversa. Non può essere la stessa di Verona e Napoli».

ASSENZE – «In difesa abbiamo sofferto nel momento del blackpiy, fino al rigore non abbiamo concesso una palla gol. Quando ci sono questi momenti di vuoto non riesci a venirne a capo. Le assenze non centrano. Higuain ha fatto quello che poteva fare in questo momento, bene per un tratto di partita ma poi fisiologicamente è calato».

RISULTATO LAZIO – «Penso di no, sennò l’impatto con la gara sarebbe stato diverso. La sensazione è che non abbia risentito del risultato della Lazio».