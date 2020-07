Juventus, Sarri: «Dispiace per lo Scudetto, volevamo vincere»

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match della Dacia Arena tra i bianconeri e l’Udinese

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match della Dacia Arena contro l’Udinese.

CALI DI CONCENTRAZIONE – «Negli ultimi tempi è così per tutti. Anche oggi abbiamo perso ordine. Volevamo vincere a tutti i costi e dopo il pareggio abbiamo portato la partita su un binario pericoloso. L’abbiamo persa al 93esimo perché volevamo vincere a tutti i costi».

RIMETTERSI A POSTO – «È difficile in questa fase della stagione. Siamo tutti più stanchi e si fatica ad essere aggressivi. Per questo in questo momento dovremmo essere equilibrati. La stanchezza mentale è più di quella fisica. Nel primo tempo siamo stati piuttosto ordinati. Il voler vincere a tutti i costi ci ha portato a scomporci, invece che giocare con serenità e ordine».

FAVORE A GOTTI – «Gotti si salvava lo stesso. A noi dispiace invece molto, come è normale che sia».

BLACKOUT – «È innegabile. In questo momento della stagione è difficile rimanere efficienti mentalmente e fisicamente per 90’. Le partite sono tutte strane e l’inerzia cambia con grande facilità. Serve più essere ordinati che forti tecnicamente. Dobbiamo imparare queste lezioni».

CHAMPIONS LEAGUE – «Io non sono proiettato così in là. Penso alle prossime, prima di tutto alla Sampdoria. Fare punti ora è difficile per tutti. Bisogna stare sul pezzo e poi pensare alla Champions».

PJANIC – «Ha un problemino all’adduttore, ma niente di particolare. Semplicemente queste ultime partite che abbiamo giocato non credevo fossero adatte a lui».

INFORTUNATI – «Chiellini ci è mancato per tutta la stagione. Non si è posto molto l’attenzione su questo ma un difensore di questa portata e personalità sarebbe stato più che utile. Ma a livello di infortuni dobbiamo andare oltre. Higuain in condizione ci può risolvere queste soluzioni. Anche lui è fuori per infortunio, ma dobbiamo fare bene con quelli che abbiamo. Gli infortuni sono stati tantissimi, purtroppo come d’abitudine nelle ultime stagioni. Ma dobbiamo fare sicuramente meglio».

TROPPI GOL SUBITI – «Anche 12 rigori contro è un numero non da grande squadre. È cresciuto in assoluto, forse per noi in maniera percentuale superiore agli altri».