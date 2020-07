Juventus, Sarri: «Le rimonte ci sono in tutte le gare» – VIDEO

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria: le parole del tecnico della Juventus – VIDEO

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Queste le parole del tecnico della Juventus sulle rimonte subite in campionato.

«In questo momento bisogna avere riferimenti molto diversi rispetto a un periodo normale della stagione, sono all’ordine del giorno in quasi tutte le partite, ci sono componenti che rendono campionato e risultati atipici. Ci si gioca la stagione a luglio, non era mai successo nei passati 100 anni. Noi possiamo e dobbiamo essere più solidi, in questo momento non c’è modo di lavorare molto, dobbiamo tenere la testa libera con grande determinazione, non credo la squadra abbia mollato, a Udine abbiamo fatto un errore di voglia, non di mancanza di voglia. Momento difficile ma dobbiamo trovare la forza di andare all’obiettivo».