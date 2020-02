Juventus, Sarri: «Lione? In Champions faranno la partita»

Sarri recupera quasi tutti i giocatori infortunati ma non può sottovalutare il Lione: le parole del tecnico della Juventus

Dopo la conferenza stampa alla vigilia di Olympique Lione-Juventus, Maurizio Sarri ha concesso un’intervista a Sky Sport. Ecco le sue parole.

SQUADRA – «Avere tutti a disposizione era un obiettivo. A questo punto sono tutti disponibili, sono tutti clinicamente guariti. Chiaramente qualcuno ha bisogno di un po’ di tempo per trovare il 100 per cento della condizione fisica ma questo è normale. L’importante è che sono tutti nella condizione di potersi allenare».

LIONE – «Il Lione è una buona squadra, in questa stagione ha peccato un po’ di continuità. Domani non possiamo contare su questo perché in Champions la partita la faranno sicuramente. Ha qualità, giocatori estremamente tecnici abbinati a qualcuno di grande accelerazione e velocità. È una squadra pericolosissima. Le partite in Champions sono tutte difficili e quelle in trasferta e a eliminazione diretta ancor di più. Non potevamo aspettarci una partita semplice».