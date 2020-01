Juventus, Sarri: «Ronaldo può fare tre partite in una settimana» – VIDEO

Il tecnico della Juventus Sarri ha parlato della condizione fisica di Cristiano Ronaldo in merito alla partita di Coppa Italia – VIDEO

La Juventus potrebbe fare nuovamente affidamento su Cristiano Ronaldo per la sfida contro la Roma, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza stampa.

«Se sta bene, Cristiano Ronaldo può fare tre partita in una settimana», smentendo così le voci circa un eventuale riposo del fuoriclasse portoghese.