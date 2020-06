Juventus, Sarri sorride: Higuain verso il ritorno nella lista dei convocati

Come riportato da Sky Sport 24, Gonzalo Higuain ritornerà nella lista dei convocati in occasione della partita contro il Lecce

L’attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, ha recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione di Maurizio Sarri in occasione della sfida di venerdì sera contro il Lecce.

Come filtra dalla Continassa, l’argentino sarà infatti convocato dal tecnico bianconero. Si valuterà tuttavia se l’ex giocatore del Milan partirà dalla panchina o se varrà lanciato dal primo minuto da Maurizio Sarri. Resta comunque un recupero importante per la Juventus in ottica delle prossime partite.