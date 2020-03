Juventus, Sarri: «Vittoria importante. Dybala devastante»

Il tecnico della Juventus Sarri ha commentato la vittoria ottenuta all’Allianz Stadium contro l’Inter di Conte

Maurizio Sarri ha analizzato la vittoria conquistata contro l’Inter: «È una vittoria importante, ma ci sono ancora molte partite da giocare e il percorso è ancora lungo. Abbiamo concesso poche palle gol a una squadra pericolosa come l’Inter. Venivamo da una gara in cui siamo mancati di energie, la squadra si era appiattita. Ho scelto i giocatori in base alle energie nervose e mentali».

«Dybala può devastare una partita, era da sfruttare nel momento decisivo per chiudere i giochi. Ramsey ha bisogno di vedere il campo per dettare i tempi di inserimento. In questo ruolo sta facendo bene. Higuain ha fatto una partita di sacrificio, si è speso tanto in fase difensiva per la squadra. De Sciglio? È entrato senza fare riscaldamento, l’errore è giustificabile», ha concluso il tecnico della Juventus ai microfoni di Sky Sport.