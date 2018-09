Boateng elogia Allegri: «Grande allenatore, futuro in Premier»

Verso Juventus-Sassuolo, le parole a Sky Sport di Kevin Prince Boateng: le parole del ghanese sulla sfida e su mister Allegri

Sorpresa di questo inizio stagione, il Sassuolo è atteso dal confronto con la Juventus. Intervistato da Sky Sport, Kevin Prince Boateng ha presentato così la sfida coi bianconeri: «Cristiano Ronaldo? Penso che lui si debba solo sbloccare, come ha sempre fatto, ma spero non lo faccia contro di noi. Sarà una partita molto difficile, giocheremo contro la squadra più forte in Italia e una delle più forti del mondo».

Continua l’ex Milan, parlando del suo ex tecnico Massimiliano Allegri: «Siamo stati bene e con grande rispetto, penso che sia cresciuto tantissimo e si vede da cosa ha vinto: è un grande allenatore, credo che lo sarà sempre anche se cambierà Paese. Per il suo stile di gioco lo vedo in Premier League».