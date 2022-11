Hernanes: «La Juve è tornata»

Ha giocato nella Juventus e nella Lazio, vive in Piemonte, è andato a trovare il suo Brasile alla Continassa. Al Corriere dello Sport ha parlato Hernanes, il Profeta

JUVE – «É tornata, ha vinto meritatamente. Ora credo che le altre debbano preoccuparsi».

SCUDETTO – «Non lo so, lo scudetto è difficile, dipende tutto dal Napoli. Se dovesse continuare anche solo al 70% del potenziale espresso in questo avvio di stagione, credo non ce ne sia per nessuno. Però se devo pensare a un anti-Napoli, vedo solo la Juve. Sei vittorie di fila senza subire gol sono tante, ora Allegri ha trovato la quadra e con i rientri di Chiesa,. Pogba e Di Maria sarà ancora più forte».