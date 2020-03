La Juventus scenderà in campo con Buffon nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan: dubbio Chiellini

La Juventus si avvicina alla sfida di Coppa Italia contro il Milan con diversi dubbi di formazione. Una certezza è sicuramente Gianluigi Buffon, che tornerà a difendere i pali bianconeri.

Non ce la farà, invece, Giorgio Chiellini. Il difensore resterà ai box per non aggravare la propria condizione fisica ora che il calendario si infittisce.