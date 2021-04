Juventus, si pensa anche al ritorno di Marotta

Tra i cambi nella dirigenza bianconera spunta anche il nome di Beppe Marotta. Ci sarebbe anche l’idea Lippi come…

Su La Gazzetta dello Sport ci si interroga sui possibili cambi dirigenziali in casa Juventus per quanto concerne l’area sportiva del club. Quello di Beppe Marotta torna ad essere un nome caldo per il bianconero.

L’attuale amministratore delegato nerazzurro figura nella lista dei cavalli di ritorno: la rottura con Paratici è stana netta, mentre con Agnelli ha mantenuto rapporti cordiali. La permanenza di Andrea non sarebbe un ostacolo al suo ritorno, in più Marotta è molto stimato da Elkann: fu lui a sceglierlo la prima volta. Con Marotta (rimasto legato ad Allegri) o senza potrebbe sbarcare a Torino anche Cristiano Giuntoli, al Napoli dal 2015. Tra i candidati c’è anche Lippi con un ruolo da direttore tecnico.